Единственным иностранным лидером на праздновании Дня победы 9 мая в России был президент Молдовы Игорь Додон, который выступает за усиление связей его страны с Москвой.

Он стоял рядом с президентом России Владимиром Путиным во время военного парада на Красной площади в Москве.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Меведев, которого активисты обвиняют в коррупции, стоял чуть дальше.

Президент России Владимир Путин во время выступления на военном параде ко Дню Победы призвал Запад придерживаться единому с Москвой подходу в борьбе с международным терроризмом, заявив, что Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за разобщенности стран мира.

«Уроки минувшей войны призывают нас быть бдительными, и вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию. Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал, но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация сил международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества », - сказал Путин.

Нынешнее празднование Дня победы в России происходит на фоне американских обвинений, что Россия долгое время вооружала талибов в Афганистане, а также постоянной напряженности между Москвой и Западом по поводу Сирии, где Россия оказывает поддержку президенту Башару Асаду в шестилетней гражданской войне.

Западные лидеры в прошлом посещали парады по случаю Дня победы, в том числе на круглые годовщины. Но в последние годы они отказывались от этого, чтобы не оказывать молчаливую поддержку наблюдением за демонстрацией военной мощи страны, которую США и Евросоюз обвиняют в попытках сорвать послевоенный порядок и создать новые границы в Европе из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов на востоке Украины .