Симферопольцы отпраздновали День победы в Гагаринском парке

В Гагаринском парке Симферополя местные жители отпраздновали российский праздник День победы.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, горожане катались на гуляли, катались на катамаранах и слушали песни времен Второй мировой войны. Дети играли возле нового памятника – боевой машины десанта, который был установлен накануне 8 мая.

Ранее в Симферополе прошел военный парад.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.



