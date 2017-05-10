День победы в Севастополе прошел с шашлыками и танцами

В Севастополе 9 мая после парада жители отправились праздновать российский День победы в парки и дворы, где развели костры и организовали массовые танцы и чтения стихов. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

У моря в сквере Ахматовой под краснокнижными соснами севастопольцы развели больше десяти костров. По наблюдениям корреспондента, полиции не было и пожарную безопасность никто не контролировал.

На Приморском бульваре организовалось массовые гуляния. На пустой эстраде «Ракушка» ветераны читали стихи о фашизме, Сирии и войне. Также на бульваре пели песни, плясали под советские шлягеры, лазили по спортивным снарядам, сообщает корреспондент. На площадке у драмтеатра имени Луначарского под музыку 40-х-50-х годов устроили танцы.

В Херсонесе 9 мая прошел концерт Академии молодых оперных исполнителей Мариинского театра из российского Санкт-Петербурга. Выступление прошло на сцене амфитеатра в рамках Московского пасхального фестиваля. Солисты исполняли русский романс, военные песни, арии из опер.

В Севастополе 9 мая состоялся военный парад. По данным российского правительства города, в нем приняли участие 1300 российских военнослужащих и более 40 единиц боевой техники.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.