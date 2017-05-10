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Политолог: Украина может предложить Макрону свои рынки

Евгений Магда

Украинский политолог, директор Центра политических отношений Евгений Магда считает, что Украина может предложить Франции, которую возглавит Эммануэль Макрон, свой внутренний рынок. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Мы можем предложить внутренние изменения, которые откроют украинский рынок транснациональным компаниям. Потому что речь идет о рынке страны с сорокамиллионным населением, где, например, сельскохозяйственные земли никогда не были в обороте рыночном на протяжении всех лет независимости, где есть действительно большой потребительский рынок, жаждущий новых товаров. Это серьезные вещи, но для этого нужны внутренние изменения», – сказал Магда.

В воскресенье Эммануэль Макрон, 39-летний центрист, одержал убедительную победу во втором круге президентских выборов с более чем 66 процентами голосов над ультраправой соперницей Марин Ле Пен. Она сразу признала свое поражение, назвав его победой «глобалистов» над «патриотами», как она называет своих сторонников, и призвала «патриотов» начинать «решительную политическую борьбу» накануне парламентских выборов в следующем месяце.

На этих выборах перед Макроном, бывшим банкиром и министром экономики, который до сих пор не занимал никакой выборной должности, появится задача собрать парламентское большинство в свою поддержку.

По последним опросам, уже после его победы на президентских выборах, его партия «En Marche!», которая переводится как «Вперед!», может в первом туре парламентских выборов 11 июня получить 24-26 процентов голосов, правая партия «Республиканцы» – 22 процента, а правая партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 21-22 процента. Второй тур назначен на 18 июня.

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