Аваков уволил чиновников полиции в Днепре из-за событий 9 мая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил об увольнении руководителей полиции в Днепре и области из-за действий силовиков 9 мая.

«После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре утром подписан приказ об освобождении от должностей начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидила; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности», – проинформировал Аваков в Фейсбуке.

«Назначено служебное расследование того, что произошло – для дальнейшего изучения действий полицейских. К Днепру направлена комиссия во главе с председателем Департамента внутренней безопасности Нацполиции Ковалем. Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр – для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств», – добавил Аваков и заявил, что результаты этой работы «будут публично обнародованы».

«Надеюсь, этот урок полицией Днепра будет усвоен», – резюмировал министр.

Об основаниях решения Авакова также в Фейсбуке написал член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко. «Вместо того, чтобы стать между двумя сторонами противостояния, отдельные сотрудники полиции ... действовали в интересах одной из сторон. Сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, которые надели на себя оранжевые квадраты как знаки распознавания членов стаи», – сообщил Геращенко.

Мэр Днепра Борис Филатов ранее 10 мая заявил, что сотрудники полиции отпустили семь из восьми молодых людей, задержанных 9 мая из-за нападения на участников АТО.

Во вторник в Днепре произошла драка во время празднования 9 мая у памятника Вечной славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.