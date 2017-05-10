В Украине проводят досудебное расследование в отношении бывшего украинского военного, задержанного на «Чонгаре»

Военная прокуратура Николаевского гарнизона проводит досудебное расследование в отношении бывшего украинского военнослужащего, которого Служба безопасности Украины задержала 8 мая на админгранице с аннексированным Крымом.

«Сейчас проверяется версия, действительно ли он переходил границу и какие есть доказательства. Продолжается досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины в комментарии Крым.Реалии.

Накануне 8 мая на пункте пропуска «Чонгар» СБУ задержала бывшего военного из Крыма, который «нелегально въехал» на территорию материковой Украины и пытался вернутся обратно на полуостров. По данным СБУ, задержанный ранее находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления с признаками ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство).

20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар» задержали Максима Одинцова и Александра Баранова. СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.

Сразу после аннексии Крыма Россией, в апреле 2014 года в Минобороны Украины сообщали о том, что на материковую часть Украины выехали 3197 военнослужащих и членов их семей.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».