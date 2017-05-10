Свидетель по «делу Чийгоза»: Пророссийские митингующие были с арматурой и дубинками

На очередном 111 заседании по «делу Чийгоза» свидетель защиты рассказал, что возле места проведения митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма он увидел пророссийских митингующих с арматурой и дубинками. Об этом 10 мая рассказал адвокат Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии.

«Когда свидетель покидал мероприятие, то на одной из соседних улиц он увидел два автомобиля Mercedes Vito синего и баклажанного цвета. На торпеде Mercedes было видно российский флаг. Он увидел, как из автомобиля молодые люди выгружали мешки – с черенками от лопат, с арматурой, с дубинками», – рассказал Полозов.

Свидетель подчеркнул, что он не видел, чтобы эти предметы использовались непосредственно во время «давки» под зданием Верховной Рады Крыма, но «посчитал, что эти люди имеют отношение к пророссийским митингующим».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.