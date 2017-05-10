Путин издал указ об ограничении митингов, который может помешать акции оппозиции

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым ограничивает проведение уличных акций в стране на шесть недель, начиная с 1 июня, что может повлиять на планы лидера оппозиции Алексея Навального провести массовые протесты 12 июня.

В указе, опубликованном 10 мая, Путин ввел особые меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Особые правила будут действовать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. В эти периоды все митинги, шествия, демонстрации и другие публичные акции, не связанные со спортивными событиями, должны будут проводиться только с разрешения местных властей по согласованию с Федеральной службой безопасности и Министерства внутренних дел России.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей стране провести антикоррупционные акции 12 июня – в День России. О подаче заявки на проведение акции политик пока не сообщал.

Усиленные меры безопасности также касаются особенностей регистрации россиян, работы транспорта и опасных производств, продажи алкогольной продукции.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.