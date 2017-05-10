В Администрации президента Украины 11 мая состоится заседание Конституционной комиссии. На нем, как ожидается, обсудят порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым. Об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Думаю, завершится созданием Рабочей группы, которая будет разрабатывать не только изменения и дополнения к разделу Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым», но и возьмется за правовое решение ряда других вопросов, которые будут из этого вытекать. Надеюсь, кворум будет», – добавил Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».