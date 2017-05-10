Американский ПЕН-центр запустил кампанию за освобождение Сенцова

К третей годовщине ареста украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, американский ПЕН-центр запустил кампанию за его освобождение. К инициативе присоединились известные писатели, художники, режиссеры и продюсеры, которые подписали письмо к Госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом добиваться освобождения Сенцова.

«Уважаемый господин секретарь! Как писатели, художники, режиссеры и продюсеры, мы присоединяемся к ПЕН-Америка, чтобы выразить протест против необоснованного лишения свободы нашего коллеги, украинского писателя, кинорежиссера и активиста Олега Сенцова и просить вас выступить со своими российскими коллегами за его немедленное освобождение», – сказано в письме, опубликованном на сайте американского ПЕН-центра.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан на Фейсбуке выразила надежду на то, что после присоединения американского ПЕН-центра к кампании за освобождение кинорежиссера «дело пойдет быстрее».

«ПЕН Америка берет на себя миссию международного координационного центра, который объединит в борьбе политиков, правозащитников, художников и артистов. Хочется верить, что 10 мая 2018 мы уже не будем напоминать миру об позорном деле «крымских террористов», – написала Каплан.

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 мая, в Киеве проведут акцию, приуроченную к годовщине ареста политзаключенного Олега Сенцова и «крымских террористов».

В Нью-Йорке 25 апреля Олега Сенцова заочно наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать». От имени крымского режиссера премию получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Американский ПЕН-центр в конце марта присудил крымскому режиссеру, политзаключенному в России Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать».

27 из 40 победителей конкурса «Свобода писать» были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Ежегодную награду Барбары Голдсмит американского ПЕН-центра вручают узникам совести, которые оказались в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.