К третьей годовщине ареста украинского режиссера Олега Сенцова и других фигурантов «дела крымских террористов», заключенных в России, гражданская инициатива «Евромайдан SOS» запустила онлайн-флешмоб в их поддержку. Об этом организаторы сообщили на странице кампании LetMyPeopleGo в Фейсбуке.

«За эти три года в защиту высказались известные режиссеры, актеры, писатели во всем мире. Поэтому на третью годовщину арестов «крымских террористов» ЕвромайданSOS начинает онлайн-флешмоб #пораотпускать. Мы соберем все посты, которые будут маркированы этим хетшегом, и отправим заключенным ребятам. За решеткой время течет иначе, чем для нас, на свободе. И им очень важна наша поддержка», – отмечают организаторы акции.

Кроме того, на 11 мая в Киеве запланирована акция, приуроченная к годовщине ареста политзаключенного Олега Сенцова и «крымских террористов», которая также пройдет под лозунгом #пораотпускать.

Накануне в среду, 10 мая, американский ПЕН-центр запустил кампанию за освобождение Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.