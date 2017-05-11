После обыска крымского активиста Изетова увезли силовики

Обыск в доме у крымского активиста Ризы Изетова в Строгоновке к 9 утра завершили, а самого Изетова увезли силовики. Об этом в Фейсбуке сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Обыск у Ризы Изетова закончился. Длился с 6:15 и до 9. Ризу увезли, адвокат едет за ним», – написал Наумлюк.

Очевидцы также опубликовали видео из дома Изетова после завершения обыска. «Книги, видимо, шерстили. Все выложено, все открыто... Телефоны, флешка... По-любому проверяли ее сразу здесь», – комментируют увиденное очевидцы.

Утром 11 мая в доме крымского активиста Ризы Изетова в селе Строгоновка провели обыск. По сообщениям очевидцев, три улицы перекрыли экипированные силовики, в обысках участвовали представители российской полиции, Росгвардии и ФСБ.

Ранее 30 марта Ризу Изетова задерживали в Симферополе вместе с другими крымскотатарскими активистами и журналистом ресурса Аrticle20 Тарасом Ибрагимовым.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма причин обыска не комментировали.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».