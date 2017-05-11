В Симферополе задержанного российскими силовиками крымскотатарского активиста Ризу Изетова отпустили из «Центра Э». Как рассказал Изетов в комментарии корреспонденту Радио Свобода Антону Наумлюку, сотрудники Центра объяснили проведение обыска и допроса поиском документов, имеющих отношение к пропавшему в 2016 году некоему Меметову, которого подозревают в участии в незаконном бандформировании. Утром 11 мая в доме Ризы Изетова в селе Строгоновка провели обыск. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».