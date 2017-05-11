Задержанного в Строгоновке Изетова доставили в «Центр Э» – адвокат

Задержанного российскими силовиками в Строгоновке утром 11 мая крымского активиста Ризу Изетова доставили в Центр по противодействию экстремизму («Центр Э») в Симферополе. Об этом рассказал адвокат крымчанина Эдем Семедляев.

«Задержали моего подзащитного Изетова Ризу. С утра провели у него обыск, привезли его в это здание, так называемый Центр по борьбе с экстремизмом. Мы ехали практически за ними и видели, что именно сюда его завезли. Однако сотрудники КП сказали, что его здесь нет. А дежурный сказал, что будет его искать. Пока мы стоим здесь уже 20 минут, и нас не пускают», – сказал Семедляев.

Как сообщил в Фейсбуке корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, после завершения обыска в доме Изетова, который началася в начале седьмого утра, силовики сняли оцепление.

«В доме вещи не разбросаны. На столе два старых, очевидно неработающих, телефона. Книги вынуты из шкафа и аккуратно сложены стопками. Компьютерный стол пустой. Больше следов обыска нет», – написал журналист.

Утром 11 мая в доме крымского активиста Ризы Изетова в селе Строгоновка провели обыск. По сообщениям очевидцев, три улицы перекрыли экипированные силовики, в обысках участвовали представители российской полиции, Росгвардии и ФСБ.

Ранее 30 марта Ризу Изетова задерживали в Симферополе вместе с другими крымскотатарскими активистами и журналистом ресурса Аrticle20 Тарасом Ибрагимовым.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма причин обыска и задержания не комментировали.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».