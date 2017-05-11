Задержанного в Крыму активиста Ризу Изетова отпустили после допроса

Задержанного российскими силовиками в Строгоновке утром 11 мая крымскотатарского активиста Ризу Изетова отпустили из «Центра Э». Как рассказал Изетов в комментарии корреспонденту Радио Свобода Антону Наумлюку, сотрудники Центра объяснили проведение обыска и допроса поиском документов, имеющих отношение к пропавшему в 2016 году некоему Меметову, которого подозревают в участии в незаконном бандформировании.

«Изъяли ноутбук и планшет. Потом хотели, чтобы я некие показания дал. Сославшись на 51 статью (Конституции России – КР), отказался подписывать и рассказывать. Адвоката не пустили», – сказал Изетов.

Он добавил, что на допросе у него также спрашивали о его отношении к религии. Изъятые вещи пообещали вернуть после экспертизы.

Утром 11 мая в доме крымскотатарского активиста Ризы Изетова в селе Строгоновка провели обыск. По сообщениям очевидцев, три улицы перекрыли экипированные силовики, в обысках участвовали представители российской полиции, Росгвардии и ФСБ.

Ранее 30 марта Ризу Изетова задерживали в Симферополе вместе с другими крымскотатарскими активистами и журналистом ресурса Аrticle20 Тарасом Ибрагимовым.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма причин обыска и задержания не комментировали.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».