Эксперт: новые российские катера в Крыму могут использоваться для диверсий против Украины

В рамках общей концепции Черноморского флота России и агрессивной антиукраинской политики Россия может использовать новые противодиверсионные катера для диверсий против Украины. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал военно-морской эксперт, обозреватель «Defense Express» Владимир Заблоцкий, комментируя пополнение российского Черноморского флота двумя противодиверсионными катерами П-415 и П-425 проекта «Раптор».

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F322044229&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Одно из назначений таких катеров – это как раз диверсионное, поскольку он может брать на борт 20 человек диверсионной группы, быстро высадить их в каком-то районе незаметно и точно также быстро снять и уйти», – сказал Заблоцкий.

Другой собеседник программы, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что переведенные в аннексированный Крым катера станут последними, включенными в состав Черноморского флота, поскольку их запчасти производятся в странах, которые ввели против России санкции.

«Хоть это и катера, которые производятся в России, в Ленинградской области, но на самом деле у них двигатели американские, а движители – британские. Я думаю, что эти и двигатели, и движители получены еще до санкций», – сообщил Самусь.

8 мая в аннексированном Севастополе состоялся торжественный подъем флагов на новых противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор». Эти небольшие суда способны действовать в прибрежной зоне, проливах и устьях рек.

10 мая в Крыму ракетные корабли и катера Черноморского флота России на тактическом учении провели артиллерийские стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

В Генштабе Украины ранее назвали незаконными российские военные учения в Крыму.