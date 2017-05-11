Эксперт: новые российские катера в Крыму могут использоваться для диверсий против Украины

В рамках общей концепции Черноморского флота России и агрессивной антиукраинской политики Россия может использовать новые противодиверсионные катера для диверсий против Украины. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал военно-морской эксперт, обозреватель «Defense Express» Владимир Заблоцкий, комментируя пополнение российского Черноморского флота двумя противодиверсионными катерами П-415 и П-425 проекта «Раптор».
«Одно из назначений таких катеров – это как раз диверсионное, поскольку он может брать на борт 20 человек диверсионной группы, быстро высадить их в каком-то районе незаметно и точно также быстро снять и уйти», – сказал Заблоцкий.
Другой собеседник программы, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что переведенные в аннексированный Крым катера станут последними, включенными в состав Черноморского флота, поскольку их запчасти производятся в странах, которые ввели против России санкции.
«Хоть это и катера, которые производятся в России, в Ленинградской области, но на самом деле у них двигатели американские, а движители – британские. Я думаю, что эти и двигатели, и движители получены еще до санкций», – сообщил Самусь.
8 мая в аннексированном Севастополе состоялся торжественный подъем флагов на новых противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор». Эти небольшие суда способны действовать в прибрежной зоне, проливах и устьях рек.
10 мая в Крыму ракетные корабли и катера Черноморского флота России на тактическом учении провели артиллерийские стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.
В Генштабе Украины ранее назвали незаконными российские военные учения в Крыму.
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