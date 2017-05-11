В Киеве проходит акция к годовщине ареста Олега Сенцова

В четверг, 11 мая, в Киеве на улице Хрещатик гражданская инициатива «Евромайдан SOS» начала акцию, приуроченную к годовщине ареста политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова и «крымских террористов».

Правозащитники и волонтеры кампании LetMyPeopleGo, которую уже третий год подряд ведет «Евромайдан SOS», вышли к главному выходу станции метро Крещатик с лозунгом «#пораотпускать».

В рамках акции активисты запустили онлайн-флешмоб в их поддержку.

Накануне в среду, 10 мая, американский ПЕН-центр запустил кампанию за освобождение Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.