Крымчане знают о возможности поступления в украинские вузы – эксперт

Центр гражданского просвещения «Альменда» проводит мониторинг украинской вступительной кампании для выпускников из крымских школ. Основным преимуществом специалисты центра отмечают информационную составляющую – условия поступления известны в аннексированном Крыму. Об этом Крым.Реалии рассказал аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько.

«Через сарафанное радио, через интернет, социальные сети, информация начала доходить до Крыма. Второе преимущество компании в этом году – были четко определены правила игры. Главное – решен вопрос для девятого класса, чтобы поступить в Образовательные центры «Крым – Украина», надо сдать только два школьных экзамена и один профильный. Решилась ситуация и с поступлением через экстернат и ВНО (внешнее независимое оценивание – КР), процедура стала более доступной», – анализирует кампанию Охредько.

Вместе с тем, специалист отмечает недоработки, среди них – длительное принятие решений, положений министерства образования, бюрократические процедуры.

«Нерешенным остается вопрос с вузами, которые не подчинены министерству образования – это вузы министерства культуры и здравоохранения. Там практически нет возможности поступить, и единственный вариант – искать обходные пути», – рассказал специалист «Альменда».

Он также отметил, что на данный момент нет информации о предоставлении общежитий для крымских абитуриентов на территории материковой Украины на время поступления. Не в полной мере приняты и рекомендации общественников касательно работы образовательных центров «Крым – Украина» в выходные дни для удобства крымчан.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.