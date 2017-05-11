Госпогранслужба Украины: оснований не впускать в страну болгарского участника «Евровидения-2017» не было

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что на момент въезда в страну участника песенного конкурса «Евровидение-2017» от Болгарии Кристиана Костова оснований запрещать ему въезд не было. Так спикер ГПСУ Олег Слободян отреагировал на сообщения в СМИ о том, что летом 2014 года Костов выступал в аннексированном Россией Крыму.

По его словам, украинская погранслужба вместе со Службой безопасности Украины проверит эту информацию.

«Мы действуем в рамках предоставленных полномочий. На момент, когда данный гражданин пересекал границу, никакой информации ни у нас, ни от других правоохранительных органов о том, что, возможно, данный гражданин нарушал законодательство Украины, у нас не было. Всю информацию, которая была у Государственной пограничной службы о пересечении, или, возможно, о подозрениях относительно каких-либо граждан в каких-то противоправных мероприятиях, мы проверяли. На данный момент все участники и люди из состава делегаций въехали на территорию Украины на законных основаниях», – сказал Слободян в комментарии Радіо Свобода.

В Службе безопасности Украины в связи с этим напомнили, что решение о запрете въезда в Украину принимает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органы госграницы.

«Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», – написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Фейсбуке.

Она напомнила, что решение о запрете въезда в Украину лицу принимают в случае, если имеется достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого находятся в компетенции СБУ.

Ранее в СМИ появилось видео с выступлением представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в аннексированном Россией Крыму 1 июня 2014 года, через несколько месяцев после аннексии. 17-летний музыкант представит Болгарию во втором полуфинале «Евровидения-2017», который состоится вечером 11 мая.