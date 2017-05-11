Российский активист: декларация Аксенова – это повод для его отставки

Российский активист, глава общественной организации «Чистый берег.Крым» Владимир Гарначук указал, что опубликованная декларация подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о доходах, расходах и имуществе за 2016 год не полная. Это может быть основанием для отставки Аксенова. Таким мнением Гарначук поделился с Крым.Реалии.

Активист уверен, что нынешний глава Крыма и члены его семьи задекларировали не все свое имущество. При этом супруга Аксенова Елена, доходы которой, согласно декларации, возросли в десять раз, является лишь представителем интересов мужа, а сама не ведет никакого бизнеса.

«Как положено в коррупционной схеме, жена является основным бенефициаром для мужа. Она зарабатывает на том, чем управляет ее муж. Это и объекты недвижимости, и торговый центр «Океан», который находится в центре Симферополя, карьеры, которые практически незаконно добывают песчаник и известняк, частные достаточно большие предприятия. Это только часть доходов, которые они декларируют, доли в предприятиях она почему-то не указала», – отметил Гарначук.

Представитель Елены Аксеновой сообщил Крым.Реалии, что супруга нынешнего главы Крыма не может предоставить комментарий, ссылаясь на плотный график.

Сергей Аксенов опубликовал на сайте российского правительства полуострова декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Согласно документу, доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма за год выросли с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн – КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР).

В собственности Елены Аксеновой также три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль БМВ премиум-класса.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».