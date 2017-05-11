Ялтинского начальника РЭС подозревают «в скрытии потерь электричества»

В аннексированном Крыму отстранен от должности руководитель Районных электрических сетей (РЭС) Ялты по подозрению в скрытии потерь электроэнергии. Об этом 11 мая рассказал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета, сообщает «Крыминформ».

«Сейчас идет служебное расследование, отстранен начальник РЭС от занимаемой должности. Детализировать не буду, могу сказать, что по объектам потери – от 37 до 90 процентов по электроэнергии. А они писали спокойно: «проблема потерь не установлена». Это чудеса на виражах», – сказал Аксенов.

По его словам, начата инвентаризация, которая должна показать потери энергоснабжения Ялты.

«Всю схему энергоснабжения Большой Ялты мы сейчас будем пересматривать, потому что все было поставлено на поток на денежные знаки. Без «Крымэнерго» не происходила ни одна подобная ситуация, могу сказать на все 100%, в том числе подводились подключения, выдавались техусловия. Инвентаризация сейчас покажет настоящий объем бедствия. За три дня по Крыму в общем отключено более 500 объектов», – добавил он.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.