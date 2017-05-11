МИД Украины ожидает скорого завершения технических процедур для предоставления Украине «безвиза»

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают на скорое завершение технических процедур для предоставления Украине безвизового режима.

В дипломатическом ведомстве надеются на то, что украинцы получат возможность осуществлять безвизовые поездки в ЕС уже этим летом.

«Путь к этому историческому решению был нелегким одновременно он показал, что совместными усилиями Украины и ЕС могут достигать амбициозных целей – обеспечить повышение уровня жизни наших граждан, чтобы каждый украинец имел возможность воспользоваться преимуществом безвизовых путешествий по Европе: это и устранение искусственных барьеров для межчеловеческих контактов и развитие деловых отношений, культурного и образовательного обмена», – говорится в заявлении МИД Украины.

Сегодня Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Сама церемония подписания предоставления Украине безвизового режима, как ожидается, состоится 17 мая в Европейском парламенте в Страсбурге.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и фактически «безвиз» вступит в силу ориентировочно 11 июня.