Российский экономист: в Крыму не доверяют данным о доходах чиновников

Население аннексированного Крыма и соседней России не обращает внимания на уровень доходов российских чиновников – их опубликованным декларациям люди не доверяют. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский экономист советник по макроэкономике компании «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов.

«Те декларации, те цифры, которые мы в них видим, не полностью отражают всю картину… Допустим, декларация главы какой-то серьезной государственной организации – его заместитель заработал в пять раз больше. В жизни такого не бывает», – резюмировал Хестанов.

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Сергей Аксенов опубликовал на сайте российского правительства полуострова декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Согласно документу, доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма за год выросли с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн – КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР).

В конце апреля свою декларацию зарегистрировал подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов. В прошлом году он стал богаче в 9 раз. Согласно документу, в 2016 году Константинов заработал почти 84 миллиона рублей – это наибольший доход среди крымских «депутатов» и «чиновников». Также Константинов задекларировал квартиру площадью в 95 квадратов, пять нежилых помещений, прицеп и четыре дорогих иномарки.

В 2015 году Владимир Константинов уверял, что отказался от своей зарплаты. Тогда он заявил, что написал заявление об отказе получения заработной платы на посту крымского спикера от первого ноября того года. Спустя год, в 2016 году, Константинов еще раз заявил, что собирается работать бесплатно.

В 2016 году расходы на деятельность подконтрольных России крымских «чиновников» по всем статьям выросли по сравнению с предыдущим в два раза.

В прошлом году российские налогоплательщики заплатили за деятельность только подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма более 708 миллионов рублей.







