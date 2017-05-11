В Киеве проходит второй полуфинал «Евровидения-2017»

В Киеве 11 мая проходит второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который открылся в столице Украины в воскресенье.

В нем принимают участие исполнители 18 стран, из которых в финал пройдут 10.

На сцене МВЦ выступят представители Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Кроме того, сразу в финал прошла Украина, представительница которой Джамала победила на прошлогоднем конкурсе, а также представители «большой пятерки» стран, которые дают наибольшие финансовые взносы организатору конкурса, ЕВС, – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Эти 26 представителей будут соревноваться за победу 13 мая.

Украину на конкурсе «Евровидение» представляет группа О.Тorvald с песней Time.