В Минприроды Крыма назвали «геологическим изучением» добычу песка в античном городище Артезиан

Подконтрольная Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская назвала добычу песка в античном городище Артезиан (Ленинский район) «геологическим изучением». Об этом она заявила на пресс-конференции в Симферополе 11 мая, сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день то, что там происходит – это геологическое изучение, насколько нам известно. Те факты, которые у опубликованы в СМИ по поводу добычи, будем рассматривать, будем расследовать», – заявила Славгородская.

Она также добавила, что полностью не владеет информацией по проблеме.

Наканунев Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.