В Конгрессе США заверили Полторака, что имеют единую позицию в вопросах поддержки Украины

В Министерстве обороны Украины заявляют, что в ходе встречи с министром Степаном Полторак представители делегации Конгресса США заявили, что имеют единую позицию по Украине.

«США оказывают последовательную и серьезную помощь Украине с начала нашей борьбы за территориальную целостность. Помощь американских инструкторов в подготовке украинских военных дает результаты на поле боя, сохраняет жизнь и позволяет эффективно решать задачи», – сказал Полторак, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Также сегодня представители Конгресса США встретились с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В ходе встречи председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение Украине помощи.

На прошлой неделе посольство Украины в США заявляло, что Конгресс США одобрил консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которым предусмотрено выделение Украине помощи в размере 560 млн долларов.