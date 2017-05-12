В Крым не пропустили 145 кг продуктов и 175 саженцев

За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на полуостров с материковой части Украины 145 кг продуктов и 175 саженцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено 145 килограммов продукции садов, полей и огородов. Это 18 кг картофеля, 86 кг овощей, 11 кг фруктов, 20 кг орехов и сухофруктов, 4 кг фасоли, 1 кг семян масличных культур. Кроме того, в Крым намеревались ввезти 5 пакетов семенного материала, 175 саженцев, 32 горшечных растения, а также 5 кг, 2 пакета и 0,03 кубометра прочих непродовольственных грузов растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По статистике Россельхознадзора Крыма, с начала 2017 года на территорию материковой Украины возвращено 2227 кг, 3294 штук и 383 пакета «подкарантинной продукции», выявленной инспекторами в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.



