Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к миру.

«Вчера, в один и тот же день, я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным», – написал Трамп в сети микроблогов Твиттер.

Президент США также опубликовал коллаж с фотографиями из этих встреч и добавил к ним хэштег #LetsMakePeace («Помиримся»).

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 мая провел в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. На встрече с Пенсом, как сообщило посольство Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. «Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии», – говорилось в том сообщении.

Встречи Павла Климкина с американскими лидерами предшествовали встречи президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По информации американской стороны, Трамп подтвердил обязательства администрации по решению конфликта в Украине и подчеркнул ответственность России в полном выполнении Минских договоренностей. В Государственном департаменте сообщили, что Тиллерсон во время переговоров с Лавровым заявил, что санкции против Москвы будут действовать, пока она не откажется от действий, которые их спровоцировали.