Выступавший в Крыму представитель Болгарии на «Евровидении-2017» прошел в финал

Во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоялся в Киеве 11 мая, определилась вторая десятка финалистов. Среди них – представитель Болгарии Кристиан Костов, видео выступления которого в аннексированном Крыму летом 2014 года накануне появилось в соцсетях и СМИ.

В финал прошли также Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды, Австрия.

По результатам первого полуфинала во вторник в финал прошли еще 10 участников: это представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Кроме того, сразу в финал прошла Украина, представитель которой Джамала победила на прошлогоднем конкурсе, а также представители так называемой «большой пятерки» стран, которые дают наибольшие финансовые взносы организатору конкурса, ЕВС, – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции.

Все 26 представителей будут соревноваться за победу в финале в субботу, 13 мая.

Украину на конкурсе «Евровидение» представляет группа О.Тorvald с песней Time.

В среду, 11 мая, в средствах информации и в соцсетях появилась видеозапись почти трехлетней давности с концерта в детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму по случаю Дня защиты детей 1 июня 2014 года, на котором, среди прочих, выступил и юный Кристиан Костов, родившийся и живущий в Москве. Это вызвало вопрос, не должны надлежащие украинские органы запретить и ему въезд в Украину за нарушение законодательства о порядке посещения иностранцами оккупированных территорий.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что обстоятельства возможного посещения аннексированного Крыма участником «Евровидения» в Киеве от Болгарии не дают оснований запрещать ему въезд в Украину и в случае подтверждения информации о посещении. Как заявили в ведомстве, на момент возможной поездки Кристиана Костова, ныне 17-летнего, в Крым летом 2014 года он был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых.

Власти Украины ранее запретили на три года въезд участницы из России «Евровидения» Юлии Самойловой, потому что она 27 июня 2015 года выступала в Крыму, нарушив украинское законодательство – она попала на полуостров со стороны России, а не из разрешенных Украиной пунктов пропуска.