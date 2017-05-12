Представителя Болгарии на «Евровидении-2017» пригласили в Крым

Подконтрольный Кремлю глава «крымской национально-культурной автономии болгар» Иван Абажер пригласил представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в аннексированный Крым. Об этом 12 мая сообщает «РИА Крым».

«Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале «Болгарские встречи», который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной», – сказал Абажер.

По его словам, «центр» готов отправить приглашение Кристиану Костову и будет «рад его видеть на крымской земле».

В среду, 11 мая, в средствах информации и в соцсетях появилась видеозапись почти трехлетней давности с концерта в детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму по случаю Дня защиты детей 1 июня 2014 года, на котором, среди прочих, выступил и юный Кристиан Костов, родившийся и живущий в Москве. Это вызвало вопрос, не должны надлежащие украинские органы запретить и ему въезд в Украину за нарушение законодательства о порядке посещения иностранцами оккупированных территорий.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что обстоятельства возможного посещения аннексированного Крыма участником «Евровидения» в Киеве от Болгарии не дают оснований запрещать ему въезд в Украину и в случае подтверждения информации о посещении. Как заявили в ведомстве, на момент возможной поездки Кристиана Костова, ныне 17-летнего, в Крым летом 2014 года он был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых.

Власти Украины ранее запретили на три года въезд участницы из России «Евровидения» Юлии Самойловой, потому что она 27 июня 2015 года выступала в Крыму, нарушив украинское законодательство – она попала на полуостров со стороны России, а не из разрешенных Украиной пунктов пропуска.