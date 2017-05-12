Джемилев: в начале аннексии крымские татары ожидали тотальной депортации

Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что в первые дни аннексии Крыма крымские татары ожидали «тотальной депортации». Об этом 12 мая Джемилев заявил на пресс-конференции «Бережіть різноманітність – захистіть кримських татар» в Киеве.

«В первые дни мы ожидали снова тотальной депортации. Была такая информация. Но потом выяснилось, что мнения в Кремле в отношении крымских татар разделились на две части. Одни считали, что надо как-то договориться: купить, запугать лидеров Меджлиса крымскотатарского народа, чтобы они проявили лояльность и согласие с оккупацией. Вторая концепция такая, что с крымскими татарами нельзя договориться и поэтому нужно бороться традиционными методами – репрессиями», – сказал Джемилев.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».