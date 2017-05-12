Евродепутат: успех Джамалы важен для Европы

Немецкий политик, депутат Европарламента Реббека Хармс считает, что победа Джамалы на «Евровидении-2016» является важным событием для понимания прошлого и настоящего Европы. Об этом 12 мая Хармс заявила на пресс-конференции «Бережіть різноманітність – захистіть кримських татар» в Киеве.

«Есть разные причины для радости, но успех Джамалы, действительно, был очень важен. Своей песней она смогла показать европейскую историю, которую не знают другие люди на континенте. Мы не будем понимать, что происходит сегодня, если мы не будем понимать наше прошлое. Это также помогает понять, в какой тяжелой ситуации аннексии находится сейчас Крым», – сказала Хармс.

Она добавила, что в Европейском парламенте проходили слушания относительно ситуации по правам человека в зонах замороженного конфликта, в частности в Абхазии и Приднестровье, и «очень тяжелая ситуация именно в Крыму».

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.