Сенцова арестовали исключительно за его проукраинскую позицию – коллега режиссера

Арест украинского режиссера Олега Сенцова в аннексированном Крыму в мае 2014 году удивил его друзей не так сильно, как статья «терроризм», по которой ему затем предъявили обвинение. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказала актриса, ассистент режиссера Олега Сенцова Анастасия Черная.

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«Мы понимали, что Олега арестовали потому, что он открыто заявлял о своей проукраинской позиции во время аннексии Крыма, но у нас же не было какой-то конкретной статьи, по которой его забирают, сразу. А когда нам сообщили, что это терроризм, тогда мы действительно крайне удивились», – сказала она.

По словам Анастасии Черной, до сих пор никто из тех, кто знал Олега Сенцова лично, не верит, что он мог быть террористом. Поэтому активисты продолжают бороться за освобождение режиссера и других политзаключенных, распространяя информацию о его политически мотивированном деле.

«Чем больше охват этой аудитории, которая знает, что это неправильно, несправедливо, что так не должно быть, тем больше, надеюсь, наши шансы на то, что люди что-то осознают, захотят что-то менять, приложат какие-то усилия к освобождению людей», – подчеркнула она.

В четверг, 11 мая, в Киеве на улице Хрещатик гражданская инициатива «Евромайдан SOS» провела акцию, приуроченную к годовщине ареста политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова и «крымских террористов».

За день до этого, 10 мая, активисты запустили онлайн-флешмоб в их поддержку. Также 10 мая американский ПЕН-центр начал кампанию за освобождение Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.