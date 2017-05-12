Радио Крым.Реалии. Кто ответит за Крым? Интервью с прокурором АРК

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают деятельность прокуратуры Автономной Республики Крым. Как проходит расследование дел о нарушении прав человека в аннексированном Крыму? Насколько эффективна прокуратура Автономной Республики Крым, основанная на материке после аннексии полуострова? Кого Украина считает государственными изменниками в Крыму?

Гость эфира – прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. Ведущий – Сергей Мокрушин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.