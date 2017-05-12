Прокуратура АРК присоединилась к флешмобу в поддержку Сенцова

Прокуратура Автономной Республики Крым приняла участие в флешмобе в поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в Фейсбуке.

«Прокуратура Автономной Республики Крым присоединяется к флешмобу в поддержку украинского кинорежиссера, сценариста, писателя Олега Сенцова, который 11.05.2014 был задержан представителями незаконно созданных на временно оккупированной территории полуострова Крым силовых органов», ­– говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что они осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы и вывоза на территорию России Сенцова.

10 мая активисты запустили онлайн-флешмоб в поддержку Олега Сенцова и «крымских террористов».

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.