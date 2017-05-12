В Крыму на 14-15 мая объявили штормовое предупреждение

В аннексированном Крыму ожидается ухудшение погодных условий 14 мая и ночью 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления российского МЧС по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 17-22 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили крымчан соблюдать правила безопасности: плотно закрыть окна, ограничить выход из зданий, по возможности находиться в помещениях. Также сообщается, что на улице следует держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, не следует парковать рядом с ними машины.

9 мая в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильного ураганного ветра и дождей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».