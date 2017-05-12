В Крыму прошел молебен в годовщину возбуждения уголовного дела против Умерова

В аннексированном Крыму возле дома замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова 12 мая прошел молебен (дуа), приуроченный к годовщине возбуждения уголовного дела против него.

«Дуа – это в переводе с арабского языка означает «прошение», это обращение к Всевышнему за помощью. Сегодня мы обращались к Всевышнему, чтобы он в первую очередь укрепил, дал терпение и стойкость тем людям, которые находятся в самом тяжелом положении. И второй момент, чтобы Всевышний открыл глаза тем людям, которые сегодня проводят эти действия (рейды и незаконные аресты – КР), чтобы эти люди осознали, что этот путь – путь в никуда», – рассказал Крым.Реалии активист Назим Шеихмамбетов.

Как сообщил Ильми Умеров, это он пригласил в свой двор всех желающих обратиться к Аллаху, чтобы он «дал сил и воли для того, чтобы они смогли перенести тяготы, которые создают нынешние оккупационные власти Крыма».

«Правоохранительная система Российской Федерации отрабатывает на Крыме давление на адвокатов. Вот например, у меня договоренность с четырьмя адвокатами на защиту меня в этом политическом деле. К троим из них применялись разные методы воздействия», – добавил Умеров.

Перед этим в Бахчисарае прошел молебен, приуроченный к годовщине ареста четверых бахчисарайцев по «делу Хизб ут-Тахрир».

12 мая 2016 года экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».