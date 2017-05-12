В киевском Дворце спорта прошел концерт певицы Джамалы

В киевском Дворце спорта 12 мая состоялся концерт певицы Джамалы. Новая программа получила название «I Believe in U» по названию одноименного сингла, который она исполнила впервые.
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На одной сцене с Джамалой выступила ее бывшая подопечная из шоу «Голос країни» Наиле Ибраимова.
На выступлении Джамалы также присутствовали родители певицы и ее мужа Бекира Сулейманова, представители Меджлиса крымскотатарского народа, украинские активисты и политики.
9 мая Джамала выступила во время первого полуфинала конкурса «Евровидение-2017». Она исполнила две песни: «Заманили» и «1944», с которой победила на прошлогоднем конкурсе в Швеции.
Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс проходит в Киеве.
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