В киевском Дворце спорта прошел концерт певицы Джамалы

В киевском Дворце спорта 12 мая состоялся концерт певицы Джамалы. Новая программа получила название «I Believe in U» по названию одноименного сингла, который она исполнила впервые.

На одной сцене с Джамалой выступила ее бывшая подопечная из шоу «Голос країни» Наиле Ибраимова.

На выступлении Джамалы также присутствовали родители певицы и ее мужа Бекира Сулейманова, представители Меджлиса крымскотатарского народа, украинские активисты и политики.

9 мая Джамала выступила во время первого полуфинала конкурса «Евровидение-2017». Она исполнила две песни: «Заманили» и «1944», с которой победила на прошлогоднем конкурсе в Швеции.

Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс проходит в Киеве.