В России задержали около 10 активистов за чтение Конституции в центре Москвы

В центре столицы России Москвы, на Красной площади, задержали не менее 10 активистов, которые читали вслух текст Конституции страны, сообщили наблюдатели.

Среди задержанных – и известный в России активист Ильдар Дадин, говорится в сообщении на сайте «ОВД-Инфо», который отслеживает действия правоохранительных органов в России. Он стал единственным в России лицом, осужденным и заключенным по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

По ним составляют административные протоколы о нарушении участниками публичного мероприятия установленного порядка его проведения, сообщается на сайте. В случае признания виновными им грозит штраф на сумму от 10 до 20 тысяч рублей (сейчас это от более 4600 до почти 9300 гривен) или принудительными работами на срок до 40 часов.

Ильдар Дадин неоднократно проводил мирные акции протеста против президента России Владимира Путина без официального разрешения. Он был приговорен к заключению в декабре 2015 года по противоречивому закону, что ввел уголовную ответственность за участие в более чем одной несанкционированной акции в течение 180 дней. В феврале этого года его освободили после того, как Верховный суд России отменил его приговор и указал закрыть дело.