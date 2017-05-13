Зубков намерен добиваться снятия белогорского прокурора с должности

Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков намерен судиться с российским прокурором Белогорского района, поскольку дело о травмировании ребенка на территории парка в 2015 году «было надуманным и сфабрикованным прокуратурой против него». Об этом Зубков сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Я имею права, согласно решению суда, на реабилитацию. Это уже не первое уголовное дело, по которому я годами хожу по судам, подвергаюсь следственным действиям, обыскам. А потом эти дела оказываются проигранными прокуратурой в суде. Так, 4 мая Верховный суд Крыма признал неправомерным приговор к лишению меня свободы сроком на три года с условным сроком на один год за «истязание охранника». Мы собираемся подавать иск теперь на неправомерные действия прокурора Белогорского района. Я устал за эти последние три года от кошмаров, устраиваемых мне белогорской прокуратурой», – отметил Зубков.

Он заявил, что намерен дойти в этом деле до Европейского суда по правам человека, если понадобится. Бизнесмен будет настаивать на снятии прокурора с должности.

Подконтрольный Кремлю Белогорский районный суд 12 мая вынес оправдательный приговор в отношении владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу о травмировании ребенка на территории парка в 2015 году.

В июне 2015 года Белогорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Крыму возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в парке львов «Тайган», владельцем которого является крымский бизнесмен Олег Зубков. Дело под личный контроль тогда взяла ныне экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По данным следствия, 14 июня 2015 года 5-летний мальчик, находясь на экскурсии в парке львов «Тайган», в результате падения находящейся на территории парка «незакрепленной должным образом каменной конструкции получил телесные повреждения», из-за травмы медики ампутировали ребенку палец ноги. Сам Зубков случившееся назвал несчастным случаем в результате недосмотра родителей.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.