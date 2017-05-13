Доклад ООН: в пакистанских правоохранительных органах распространено применение пыток

Комитет Организации Объединенных Наций 12 мая осудил «широко распространенную практику пыток» в Пакистане со стороны полиции, военных и спецслужб, а также призвал Исламабад провести срочные реформы.

«Полиция принимала участие в широко распространенной практике применения пыток по всей территории ... с целью получения признаний от лиц, находящихся в заключении», – заявил комитет ООН против пыток в своем первом докладе после нескольких месяцев расследования ситуации.

В докладе отмечается, что пакистанские вооруженные силы, разведка, а также военизированные силы «были вовлечены в значительном количестве случаев ко внесудебной казни, связанной с пытками и насильственными исчезновениями».

В публикации отмечается, что несколько пакистанских блогеров, критикующих экстремизм и власть, подвергли пыткам в течение недели задержания, но Пакистану не удалось начать расследование любого из этих случаев.

Кроме того, государство не действовало по делам пропавших без вести или тех, кого убили в заключении, добавили в организации.

ООН призвала Пакистан проводить реформы, чтобы предотвратить такие злоупотребления властью.

Национальная комиссия по правам человека, организация, связанная с парламентом Пакистана, поприветствовала доклад, заявив, что «публикация может помочь начать разговор о пытках» в стране.