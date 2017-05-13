Джеппар: выполнить рекомендации правозащитников для Украины по Крыму – реально

Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар считает, что рекомендации правозащитных организаций для Киева по Крыму и Донбассу реально выполнить. Об этом 12 мая Джеппар рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«Присутствие таких рекомендаций демонстрирует согласованную позицию и государства, правозащитных и общественных организаций – что уже является демократической практикой. Далее – домашнее задание для Украины, которое реально воплотить», – считает Джеппар.

По всем рекомендациям, отметила замминистра, которые касаются аннексированного Крыма, фигурирует Россия, без воли которой воплотить определенные рекомендации не представляется возможным.

«Мы понимаем, что Крым оккупирован Россией, которая осуществляет контроль над этой территорией. Вопрос деоккупации военным путем не рассматривается международным сообществом. Рассматривается момент политической деоккупации или политической платформы, которая вообще думала бы над инструментами этого. И это упирается в Россию. Готова ли она обсуждать такие механизмы? Конечно нет. Должна ли Украина поднимать этот вопрос перед международным сообществом? Конечно да», – добавила Джеппар.

Украинские правозащитные организации обратились к Европейскому Союзу и Украине с рекомендациями по Крыму и Донбассу в «связи с агрессией России» для соблюдения прав человека. Об этом говорится в представленных 12 мая в Киеве рекомендациях от участников семинара гражданского общества ЕС-Украина по правам человека, прошедшего 21 марта в Брюсселе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».