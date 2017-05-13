Российская группа компаний выплатит США 6 миллионов долларов

Группа компаний, принадлежащая России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере 6 миллионов долларов США в связи с предполагаемым отмыванием денег и налоговым мошенничеством. Об этом было объявлено за несколько дней до того, как дело должно было быть передано в суд. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке объявили 12 мая о соглашении с российским бизнесменом Денисом Кацывом, владельцем Prevezon Holdings.

По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не допустила нарушения.

Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более 20 миллионов долларов на недвижимое имущество и банковские счета, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере 230 миллионов долларов, предположительно с пособничеством коррумпированных налоговых органов России. 15 мая ожидалось первое слушание по делу Prevezon.

В материалах федерального суда США говорится, что российская схема налогового мошенничества была раскрыта покойным Сергеем Магнитским, российским адвокатом и аудитором, который был арестован и сам обвинен в коррупции со стороны российских властей после того, как опубликовал сведения о том, что государственные чиновники участвовали в налоговом мошенничестве, что привело к хищению 230 миллионов долларов.

Смерть Магнитского в российской тюрьме в 2009 году, до того как он предстал перед судом, привело к принятию в 2012 году в США так называемого «Закона Магнитского».