В Анкаре анонсируют митинг ко Дню памяти жертв депортации крымских татар

В столице Турции Анкаре в субботу, 13 мая, пройдет митинг ко Дню памяти жертв депортации крымских татар. Об этом сообщается в Твиттере Посольства Украины в Турции.

По их информации, в мероприятии примут участие глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Сегодня в 13:30 в городе Анкара состоится митинг ко Дню депортации крымских татар. Ожидается участие председателя Меджлиса Рефата Чубарова и Посла Андрея Сибиги», – говорится в сообщении.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».