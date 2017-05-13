Депутат российской Госдумы предложил Киеву убрать из конституции раздел о Крыме

Подконтрольный Кремлю депутат Государственной думы Руслан Бальбек предложил украинским политикам внести поправки в конституцию Украины, исключив десятый раздел «Автономная Республика Крым». Об этом 13 мая сообщает «РИА Новости Крым».

«С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк», – сказал Бальбек.

Российский депутат призвал политиков Украины «не пребывать в несбыточных иллюзиях», добавив, что «все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма в Украине не будут иметь никаких правовых последствий».

Руслан Бальбек стал депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Страны Запада не признали законность думских выборов на территории Крыма и наложили персональные санкции на Бальбека и других депутатов, избранных на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».