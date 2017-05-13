В ОБСЕ обеспокоены новой волной обысков в домах крымских татар

В Крыму идет новая волна обысков в домах крымских татар. Об этом говорится в письме временного поверенного в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс к голове мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и особому представителю председателя ОБСЕ в Украине.

«Нас беспокоят действия российских оккупационных сил в Крыму, где силы безопасности, по сообщениям, начали следующую волну рейдов и обысков в домах крымских татар. 8 мая представители служб безопасности обыскали дом Ильвера Аметова, председателя регионального меджлиса в Судаке, они, по сообщениям, жестоко избили и забрали его сына, место пребывания которого пока неизвестно. Еще одного татарина Юсуфа Тороза арестовали 8 мая и, очевидно, вывезли из Крыма в Россию. Мы призываем Россию прекратить волну насилия и запугивания крымских татар и тех, кто противостоит попытке России аннексировать Крым», – говорится в письме.

В письме Кейт Бернс также обратила внимание на системные нарушения прав человека на территориях, подконтрольных сепаратистам на Донбассе. В частности, призвала Россию использовать свое влияние и контроль над руководителями сепаратистов и безотлагательно освободить Игоря Козловского, который был заключен по решению так называемого трибунала, созданного подконтрольными России сепаратистами в Донецке.

В понедельник, 8 мая, во время обыска в доме у председателя судакского районного меджлиса Ильвера Аметова силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении. По словам Аметова, в дом ворвались около десяти силовиков. Свое появление они объяснили поступившим к ним сигналом о том, что в доме могут находиться оружие и наркотики. Вечером 8 мая стало известно, что Амета Аметова отпустили.

В крымском селе Морское силовики 8 мая провели обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей. По словам Леноры Дюльбер, после обыска сына Юсуфа – Сервера Тороза – задержали и удерживали в местной гостинице. Вечером 8 мая стало известно, что российские силовики переправили его в Краснодарский край соседней России.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».