За последние три года Черноморский флот России получил более 50 новых боевых кораблей, катеров и судов. Об этом в Севастополе в субботу, 13 мая, заявил командующий российским Черноморским флотом адмирал Александр Витко по случаю празднования 234-й годовщины со дня основания флота. Об этом сообщают на сайте Минобороны России.

«В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом «Адмирал Григорович» уже действует второй фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен», на переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка «Краснодар». В 2017 году подняты флаги на двух новых противодиверсионных катерах проекта «Раптор», новом буксирном судне и гидрографическом катере. До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море еще одного фрегата «адмиральской серии» – «Адмирал Макаров» – и еще двух подводных лодок проекта 636.3 «Колпино» и «Великий Новгород», – цитирует Витко пресс-служба российского оборонного ведомства.

В аннексированном Севастополе 13 мая отметили 234-ю годовщину со дня основания Черноморского флота России.

8 мая в аннексированном Севастополе состоялся торжественный подъем флагов на новых противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор». Эти небольшие суда способны действовать в прибрежной зоне, проливах и устьях рек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».