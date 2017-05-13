Военнослужащие Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 12 мая, остановили на КПВВ «Чаплинка» на админгранице с аннексированным Крымом водителя легкового автомобиля, который пытался провести с полуострова на материк дизельное топливо вне таможенного контроля. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили, что в кузове автомобиля оборудован тайник с установленным дополнительным бензобаком, который был присоединен к двигателю. А вот основной бак гражданин использовал для перемещения через админграницу дизельного топлива вне таможенного контроля», – говорится в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали представителей Государственной фискальной службы Украины, которые изъяли автомобиль и составили протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть использованием специально изготовленных хранилищ (тайников) и других средств или способов, затрудняющих обнаружение таких товаров», говорится в сообщении.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».