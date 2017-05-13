Джемилев прочитает лекцию студентам в Киеве

Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 15 мая прочитает открытую лекцию в КНУ им. Т. Шевченко. Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба Джемилева в Фейсбуке.

«Накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоится открытая лекция Мустафы Джемилева», – сказано в сообщении.

Начало встречи запланировано на 14:00.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».