Суд в Киеве по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины вынес решение о взятии под стражу сроком на 2 месяца мужчину, которого подозревают в организации в 2013 году покушения на умышленное убийство бывшей активистки, а ныне – народного депутата Украины Татьяны Черновол, сообщили в Национальной полиции Украины.

Как говорится в сообщении, 47-летнего уроженца Каменского (ранее – Днепродзержинск – КР) Днепропетровской области задержали в январе этого года в столице Беларуси Минске, в мае его экстрадировали в Украину. Оперативники Департамента уголовного розыска устанавливали его местонахождение начиная с октября 2014 года. Тогда организатора преступления объявили сначала в федеральный, а затем – в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении него была выставлена так называемая «красная карточка».

Правоохранители установили, что в ноябре 2013 года именно этот мужчина путем подкупа склонил четырех человек к совершению умышленного убийства Татьяны Черновол – одной из активных участниц массовых протестов в Киеве 2013-2014 годов.

В конце декабря 2013 года злоумышленники, реализуя свой замысел, пытались совершить умышленное убийство Татьяны Черновол, выдав его за дорожно-транспортное происшествие: догнав автомобиль потерпевшей, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки авто – нанесли женщине несколько ударов, после чего скрылись, сообщили в полиции.

Сначала дело об избиении расследовали как хулиганство, но в феврале 2014 года переквалифицировали на попытку убийства. По факту нападения в начале февраля 2014 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Следователи квалифицировали действия злоумышленников по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и пунктами 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины – как покушение на совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенное по заказу группой лиц. За совершение этого преступления в случае признания виновным предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В октябре 2014 года активистка Майдана, журналистка Татьяна Черновол была избрана депутатом Верховной Рады Украины по списку партии «Народный фронт».